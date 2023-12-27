В центре Москвы отреставрируют усадьбу Шубиных

В центре Москвы по программе «один рубль за квадратный метр в год» отреставрируют городскую усадьбу Шубиных на Малой Дмитровке.



Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.



По словам мэра, в ноябре инвестор арендовал часть исторического здания по программе сохранения объектов культурного наследия и получит льготную ставку аренды с условием восстановления здания.



Собянин уточнил, что остальные помещения усадьбы находятся в частной собственности, но условия договора предусматривают, что фасады объекта будут отреставрированы целиком.



Усадьба в 1823 году принадлежала Шубиным. К зданию позже были пристроены главный дом с деревянным вторым этажом и мезонином, а впоследствии — два флигеля. В 1833-1834 годах в доме жил декабрист Михаил Орлов, у него бывал Пушкин. В 1899 году усадьба стала доходным домом. С 2007 года здание находится под госохраной как выявленный объект культурного наследия.





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