25.02.2020

Решение связано с предстоящим открытием главного здания Политеха после реконструкции.

1 марта будет закрыта экспозиция Политехнического музея на ВДНХ в павильоне № 26 (павильон «Транспорт»). Главное здание Политехнического музея на Новой площади откроется после реконструкции 12 декабря 2020 года.

В дальнейшем Политех планирует развивать сотрудничество с ВДНХ в части внешних проектов. Сейчас обсуждается проект создания в одном из павильонов выставочного пространства, сообщает «Интерфакс».

Концепцию реставрационных работ в Политехническом музее разработал японский архитектор Дзюнья Ишигами. Его проект был выбрана по итогам международного конкурса в 2011 году и одобрен попечительским советом музея.

В ходе работ уже отреставрированы все фасады Политеха. Кроме того, открыт амфитеатр перед северным фасадом и проход от амфитеатра к метро.