25.02.2020

Желающие смогут посетить экспозицию до 9 мая.

Выставка «Помните!» в память о Великой Отечественной войне открылась в понедельник. Как сообщили ТАСС в пресс-службе театра, над экспозицией также работали эксперты историко-культурного комплекса «Вятское» им. Е. А. Анкудиновой.

На выставке представлены живописные картины и графика военных лет. Проект стал возможен благодаря сотрудничеству театра и комплекса с Российской академией художеств.

Посетители смогут увидеть работы таких выдающихся художников со всей России, как Григория Ликмана, Ольги Колосовой, Татьяны Белотеловой, Юрия Боско и Олега Филиппова. Часть их работ посвящена актеру Волковского театра, участнику войны, разведчику, единственному актеру и Герою Советского Союза Константину Лисицыну.

Лисицын воевал с нацистами с ноября 1941 года, прошел через всю войну, семь раз был ранен. В Волковском театре он работал администратором и актером. В экспозиции представлены фото актера в разных ролях, а также подробности его биографии.