21.02.2020

Выступление пройдет в рамках нацпроекта «Культура»

Российский национальный молодежный симфонический оркестр приедет в Ростов-на-Дону 20 февраля. В рамках национального проекта «Культура» коллектив оркестра выступит в городе под руководством Валентина Урюпина, считающегося одним из самых успешных дирижеров молодого поколения.

Оркестр исполнит 6-ю симфонию Чайковского, произведение Владимира Тарнопольского и 4-й концерт Бетховена для фортепиано с оркестром. Солист — Константин Шамрай.

«Я влюблен в этих молодых музыкантов, в их профессионализм, в их лица, абсолютно светлые, в их желание, еще никем не убитое, идти очень-очень далеко в искусстве и добиваться тех идеалов, о которых, может быть, иногда забывают более старшие коллеги», – цитирует официальный сайт Минкультуры РФ слова Валентина Урюпина.

Российский национальный молодежный симфонический оркестр (РНМСО) является крупнейшим молодежным проектом в области оркестровой культуры. В нем участвуют 108 талантливых музыкантов в возрасте до 30 лет из 28 городов России.