21.02.2020

Смотр соберет в 2020 году около 2,5 тыс. участников из 30 стран и 50 субъектов России.

Фестиваль, проведение которого запланировано с 27 мая по 1 июня, будет посвящен юбилею Российского союза молодежи. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

Отметить 30-летие молодежной организации в Ставрополь приедут студенты и яркие представители молодежи разных стран. «Готовим для участников насыщенную деловую и творческую программу», – написал Владимиров в своем Instagram.

В дни проведения мероприятия в Ставрополе пройдут фестивали уличных музыкантов, молодежных театров, уличной культуры, конкурсы красоты, творчества и спорта.

Деловая площадка фестиваля включит международные форумы лидеров волонтерских объединений и блогеров, а также форум молодежи городов-побратимов. В рамках фестиваля запланировано проведение слета актива Российского союза молодежи.