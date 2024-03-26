В Югре начали разрабатывать концепцию кинокластера

В Югре приступили к разработке концепции кинокластера.



Об этом в кулуарах фестиваля кинодебютов «Дух огня» рассказала заместитель губернатора региона Елена Шумакова.



По словам Шумаковой, основной частью кинокластера станет просветительский сегмент.



«Это курсы, стажировки на реальных кинопроектах, киношколы, обучение творческим и техническим специальностям и работе с графикой. Кроме того, планируется создание павильона для высокотехнологичного кинопроизводства, развитие системы грантов для югорских сценаристов и рибейтов. Также мы планируем дальнейшее выстраивание системы поддержки для разработчиков инновационных технологий в киноиндустрии», — рассказала руководитель.



В регионе для съемок фильмов внедрили систему рибейтов — компаниям могут вернуть часть расходов на киносъемки, реализуется механизм поручительства при кредитовании кинокомпаний, снимающих фильмы в регионе.



Елена Шумакова рассказала, что в регионе планируется снять четыре фильма, в которых смогут принять участие представители коренных народов Севера.









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