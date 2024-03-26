В Кирове отреставрируют памятник Петру и Февронии Муромским

В Кирове, который в этом году отмечает 650-летие, отремонтируют памятник святым благоверным князю Петру и княгине Февронии Муромским, передает дирекция 650-летия города Киров.



В ходе работ планируется полностью заменить бетонный постамент памятника. Новый будет сделан из монолитного гранита.



В День семьи, любви и верности, 8 июля, на площадке перед обновленным памятником планируется провести торжества, посвященные празднику.



«Для россиян именно семьи — мужья и жены, дети и родители, родные и близкие — остаются надежной опорой, а семейный очаг дарит чувство защищенности и единства. Мы бережно сохраняем традиционные ценности и укрепляем институт семьи в нашем обществе», — отметил губернатор Кировской области Александр Соколов.









Фото: пресс-служба дирекции 650-летия города Киров