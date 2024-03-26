Во Владимире после 100-летней реставрации представили икону XII века «Богоматерь Боголюбская»

В музейном центре «Палаты» во Владимире после 100-летней реставрации выставлена Боголюбская икона Божией Матери.



Сообщается, что над реставрацией бесценного шедевра XII века трудились поколения мастеров.



Икона представлена в рамках выставки «Икона XII века "Богоматерь Боголюбская". Новое обретение». Проект продолжит череду крупных проектов Владимиро-Суздальского музея-заповедника, посвященных 1000-летию первого письменного упоминания Суздаля.



«Боголюбская икона Божией Матери является одним из величайших сокровищ, настоящей жемчужиной мощной культуры Древней Руси домонгольского периода. Этот удивительный памятник русской национальной художественной традиции, чудом дошедший до наших дней, был создан в середине XII века по повелению князя Андрея Боголюбского, после того как, согласно преданию, Сама Пречистая Дева явилась ему во время молитвы», — рассказали в музее.



На выставке можно узнать об истории восстановления шедевра, многовековом почитании чудотворной иконы, роли святыни в судьбе России.









Фото: скриншот видео t.me/vladmuseum33