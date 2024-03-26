В Москве пройдет региональный этап конкурса юных чтецов «Живая классика»

В Москве пройдет региональный этап XIII Международного конкурса юных чтецов «Живая классика».



Мероприятие пройдет 7 апреля в Российской государственной детской библиотеке, сообщили организаторы.



Отмечается, что конкурс проводится ежегодно и собирает свыше 2,5 млн школьников из 85 регионов России и десятков стран.



На региональном этапе в Москве жюри оценит 36 участников из 12 округов.



«Московский этап конкурса всегда особенный. Это выражается в его масштабе и качестве. В столице всегда выступают самые талантливые ребята, действительно лучшие из лучших, поэтому мы по их художественной читке можем составить представление об уровне подготовки участников всего конкурса. При этом именно в Москве всегда самый большой конкурс, большое разнообразие выбранных для чтения произведений, жанровый и артистический размах, требовательная, но благодарная публика. Присоединяйтесь к ней и вы: вход на мероприятие свободный», — рассказала президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова.



Три победителя регионального тура станут участниками Всероссийского финала конкурса, который пройдет в несколько туров в международном детском центре «Артек». Три победителя этого этапа выйдут в суперфинал, который пройдет на Красной площади в Москве.









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