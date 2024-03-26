Режиссер Никонова заявила, что фестиваль кинодебютов «Дух огня» выполняет геройскую функцию

Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» выполняет геройскую функцию. Такого мнения придерживается член жюри российского конкурса, режиссер Ангелина Никонова.





По словам эксперта, фестиваль поддерживает молодых кинематографистов и, по сути, выполняет функцию геройского. Ангелина Никонова заявила, что поддержка начинающих создателей кино необходима.





«Очень сложно снимать кино в разных условиях, и особенно сейчас. И если кинофестиваль не будет поддерживать искусство как таковое, у нас и культуры не будет», — подытожила режиссер.





Никонова также отметила, что Россия рискует потерять всю культуру в целом без таких мероприятий и поддержки киноискусства. В этом году программа фестиваля была очень интересной и отождествляла собой «очень глубокий срез искусства в аспекте кино», добавила режиссер. Участники представили разнообразные, свободные в своем жанре фильмы.





Другой член жюри российского конкурса, оператор Эдуард Мошкович добавил, что картины были «настолько разные, будто с разных фестивалей приехали». В этом году судьи отсматривали фильмы необычным образом — режиссер Александр Велединский и актриса Светлана Иванова присоединялись к обсуждению дистанционно.









Фото: YouTube