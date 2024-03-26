В Будапеште скончался композитор и дирижер Петер Этвёш

В Будапеште на 81-м году жизни скончался венгерский композитор, дирижер, педагог Петер Этвёш.



Композитор скончался в результате длительной болезни.



«Музыкальный мир потерял одного из наиболее часто исполняемых оперных композиторов современности», — говорится в сообщении Schott Music Group.



Музыкальное агентство HarrisonParrott отмечает, что Этвёш переносил свою болезнь со стойкостью, оптимизмом и присущим ему юмором.



Петер Этвёш родился в Трансильвании в 1944 году, он обучался в будапештской Музыкальной академии Ференца Листа у Золтана Кодая, окончил кёльнскую Высшую школу музыки. Этвёш сотрудничал с ансамблем Карлхайнца Штокхаузена, работал в студии электронной музыки Западногерманского радио. До 1991 года Этвёш был музыкальным руководителем Ensemble Intercontemporain.



Петер Этвёш — автор 14 опер, в том числе оперы «Три сестры».









Фото: BBVA Foundation/YouTube