В Будапеште скончался композитор и дирижер Петер Этвёш

26.03.2024

В Будапеште скончался композитор и дирижер Петер Этвёш
В Будапеште на 81-м году жизни скончался венгерский композитор, дирижер, педагог Петер Этвёш.

Композитор скончался в результате длительной болезни.

«Музыкальный мир потерял одного из наиболее часто исполняемых оперных композиторов современности», — говорится в сообщении Schott Music Group.

Музыкальное агентство HarrisonParrott отмечает, что Этвёш переносил свою болезнь со стойкостью, оптимизмом и присущим ему юмором.

Петер Этвёш родился в Трансильвании в 1944 году, он обучался в будапештской Музыкальной академии Ференца Листа у Золтана Кодая, окончил кёльнскую Высшую школу музыки. Этвёш сотрудничал с ансамблем Карлхайнца Штокхаузена, работал в студии электронной музыки Западногерманского радио. До 1991 года Этвёш был музыкальным руководителем Ensemble Intercontemporain.

Петер Этвёш — автор 14 опер, в том числе оперы «Три сестры».


Фото: BBVA Foundation/YouTube