Скончалась актриса фильма «Возвращение Будулая» Софья Тимофеева

На 80-м году жизни скончалась советская актриса, танцовщица Московского цыганского театра «Ромэн» и Москонцерта Софья Тимофеева.



О кончине артистки сообщил ведущий программы «Малахов» на телеканале «Россия 1» Андрей Малахов.



По словам журналиста, Тимофеева ушла из жизни еще 14 марта.



«Ее знали и любили миллионы, а в последний путь провожали всего три человека», — сказал телеведущий.



Софья Тимофеева родилась 10 сентября 1944 года. Мать Тимофеевой — кочевая цыганка, чей табор осел в 1956 году на окраине Тулы, где выросла Софья. В возрасте 14 лет девочку после прослушивания взял в труппу гастролирующий цыганский театр.



Песни в исполнении Тимофеевой можно услышать в ряде советских картин. В компании «Мелодия» вышли две пластинки с записями артистки. Самые знаменитые в фильмографии артистки картины — «Цыган» и «Возвращение Будулая». Артистка также сыграла в фильмах «Живой труп», «Приваловские миллионы», «Черная береза», «Баламут», «Новые приключения капитана Врунгеля».





Фото: кадр видео Гостелерадиофонда