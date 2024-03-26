Торжественная месса Бетховена прозвучит в Мариинском в день 200-летия со дня первого исполнения





Фото: пресс-служба Мариинского театра

Мероприятие пройдет 7 апреля в Концертном зале Мариинского театра. Торжественная месса Бетховена впервые была исполнена в Санкт-Петербурге ровно 200 лет назад, сообщили в театре. На сцену в знаковый день выйдут Ирина Чурилова, Сергей Скороходов, Мирослав Молчанов, хор и Симфонический оркестр Мариинского театра. За дирижерским пультом — Валерий Гергиев.«Исполнение Торжественной мессы Бетховена, которое может быть адресовано каждому в мире, должно напомнить всем — детям, молодежи, любителям музыки со стажем, людям, которые слышали тысячи концертов, что связывало нашу страну, нашу культуру с австрийско-немецкой традицией, итальянской. Что в своей истории и Большой театр, и Мариинский театр, и оркестры в Петербурге и в Москве делали события огромной важности», — отметил Валерий Гергиев.