В Иркутске откроется выставка одного из ведущих художников Дальнего Востока Валерия Леватаева

В Иркутском художественном музее им. А.П. Сукачёва откроется выставка дальневосточного художника Валерия Леватаева.



Выставка «Моя провинция» откроется 28 марта и будет работать до 12 мая, сообщили в пресс-службе учреждения.



В музее рассказали, что выставка посвящена памяти Сергея Ануфриева, друга художника. В экспозицию вошли около 50 произведений искусства, выполненных в технике горячей эмали.



«Мир персонажей, создаваемый автором, наполнен искренностью, добротой и легкой иронией. Обыденные сценки как будто преображаются под взглядом мастера, наполняясь смыслом, идеями, иносказательностью. Героями работ нередко выступают влюбленные, артисты, музыканты. Заключенные в плоскость медного листа, подчас сведенные к минимализму изображения, они раскрывают свое внутреннее содержание, нередко вызывая улыбки и приглашая к сопереживанию», — говорится в анонсе выставки.



В музее отметили, что Леватаев на сегодняшний день является одним из ведущих художников декоративно-прикладного искусства Дальнего Востока. В 2019 году ему было присвоено звание «Заслуженный художник Российской Федерации». Произведения Леватаева представлены в коллекциях государственных музеев, частных коллекциях.













Фото: пресс-служба Иркутского художественного музея им. А.П. Сукачёва