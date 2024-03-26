Донецкий музыкально-драматический театр возобновил продажи билетов на основную сцену

Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр (МДТ) им. М.М. Бровуна открыл продажу билетов после двухлетнего перерыва, передает пресс-служба театра.



Учреждение начало продажу билетов на апрель. Театр был закрыт для зрителей с 18 февраля 2022 года. В январе этого года спектакли были восстановлены.



«В апреле мы представим нашим зрителям четыре премьерных спектакля, а также уже давно полюбившиеся спектакли из репертуара муздрамы. Мы представим наши спектакли как на основной площадке театра, так и на Сцене на Садовом», — рассказала гендиректор — художественный руководитель театра Наталья Волкова.



В 2022 году учреждения культуры ДНР закрыли двери для зрителей из-за активизации украинской агрессии. Очные показы в последнее время восстанавливаются.









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