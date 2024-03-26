Власти Калмыкии направят около 5 миллионов рублей на соцподдержку сельских работников культуры

Власти Калмыкии выделят из бюджета республики в 2024 году около 5 миллионов рублей на ежемесячные выплаты проживающим в сельской местности работникам культуры. Об этом журналистам рассказала зампредседателя правительства – министр социального развития, труда и занятости региона Марина Ользятиева.





Ежемесячные выплаты будут предназначены на коммунальные услуги. Сельские работники культуры получат по 1,4 тысячи рублей. По словам Ользятиевой, дома культуры в муниципалитетах являются сердцем и душой села, отражением его жизни, куда люди приходят черпать вдохновение, искать духовную поддержку.





«С 2025 года в России запустят программу «Земский работник культуры», мы же в Калмыкии с этого года по решению главы республики Бату Хасикова начнем поддерживать сельских работников культуры ежемесячными выплатами на оплату коммунальных услуг», — добавила она в беседе с ТАСС





Глава республиканского министерства уточнила, что на эти цели власти направят 4,8 миллиона рублей. Выплаты, считает она, укрепят работников культуры в решении остаться в селах, они почувствуют поддержку, которая нужна им не меньше, чем медработникам и учителям.









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