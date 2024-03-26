26.03.2024
Российский актер Никита Кологривый может пройти пробы на роль в биографическом фильме о политике Владимире Жириновском, если партия ЛДПР примет соответствующее решение.
Об этом во вторник заявил режиссер Александр Баранов, передает
ТАСС.
«Это их [ЛДПР] решение будет», — приводит агентство слова кинематографиста.
По словам режиссера, кастинга на роль еще не было, и Кологривый не был утвержден на роль Жириновского.
Ранее появилась информация о том, что после дебоша в Новосибирске Кологривый не рассматривается на роль Жириновского в предстоящем фильме. Актер был арестован на семь суток после скандала, который он устроил в баре.
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