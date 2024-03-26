Кологривый может пройти кастинг на роль Жириновского — режиссер

26.03.2024

Кологривый может пройти кастинг на роль Жириновского — режиссер
Российский актер Никита Кологривый может пройти пробы на роль в биографическом фильме о политике Владимире Жириновском, если партия ЛДПР примет соответствующее решение.

Об этом во вторник заявил режиссер Александр Баранов, передает ТАСС.

«Это их [ЛДПР] решение будет», — приводит агентство слова кинематографиста.

По словам режиссера, кастинга на роль еще не было, и Кологривый не был утвержден на роль Жириновского.

Ранее появилась информация о том, что после дебоша в Новосибирске Кологривый не рассматривается на роль Жириновского в предстоящем фильме. Актер был арестован на семь суток после скандала, который он устроил в баре.


Фото: кадр видео