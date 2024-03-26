Театр Вахтангова представит спектакль «Повести Пушкина»

Государственный академический театр Евгения Вахтангова представит новую постановку «Повести Пушкина», которую создал главный режиссер театра Анатолий Шульев, передает пресс-служба учреждения.





По словам режиссера, идею создания спектакля он держал в уме уже давно, на постановку его вдохновили первые прозаические работы Пушкина, включая знаменитые «Повести Белкина». Ранее он планировал поставить спектакль по этому произведению в другом театре, но не смог найти подходящего образа.





Основной идеей постановки является мысль о том, что после смерти всегда наступает новая жизнь.





«Даже когда наступает самое темное время года, темное время жизни, надо чуть-чуть подождать утра, весны — и за смертью снова жизнь начнется. Такая мысль положена, хочется ею поделиться, поддержать любого человека, который придет в раздрае и, может быть, получит какой-то заряд любви, надежды», — отметил постановщик.





Премьера спектакля приурочена к 225-летию со дня рождения Пушкина, которое отмечается 6 июня. В основу спектакля легли повести «Барышня-крестьянка», «Выстрел», «Метель» и «Станционный смотритель». В постановке задействованы такие актеры, как Валерий Ушаков, Александр Рыщенков, Юрий Шлыков, Александр Горбатов и другие.









Фото: пресс-служба Театра им. Вахтангова