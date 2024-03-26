Театр Вахтангова представит спектакль «Повести Пушкина»

26.03.2024

Театр Вахтангова представит спектакль «Повести Пушкина»
Государственный академический театр Евгения Вахтангова представит новую постановку «Повести Пушкина», которую создал главный режиссер театра Анатолий Шульев, передает пресс-служба учреждения.

По словам режиссера, идею создания спектакля он держал в уме уже давно, на постановку его вдохновили первые прозаические работы Пушкина, включая знаменитые «Повести Белкина». Ранее он планировал поставить спектакль по этому произведению в другом театре, но не смог найти подходящего образа.

Основной идеей постановки является мысль о том, что после смерти всегда наступает новая жизнь. 

«Даже когда наступает самое темное время года, темное время жизни, надо чуть-чуть подождать утра, весны — и за смертью снова жизнь начнется. Такая мысль положена, хочется ею поделиться, поддержать любого человека, который придет в раздрае и, может быть, получит какой-то заряд любви, надежды», — отметил постановщик.

Премьера спектакля приурочена к 225-летию со дня рождения Пушкина, которое отмечается 6 июня. В основу спектакля легли повести «Барышня-крестьянка», «Выстрел», «Метель» и «Станционный смотритель». В постановке задействованы такие актеры, как Валерий Ушаков, Александр Рыщенков, Юрий Шлыков, Александр Горбатов и другие.


Фото: пресс-служба Театра им. Вахтангова