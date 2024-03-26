Организаторы перенесли церемонию вручения премии «Жара Music Awards»

Организаторы музыкальной премии «Жара Music Awards» объявили о переносе мероприятия.
Вручение премии планировалось провести в «Крокус Сити Холле». В концертном зале 22 марта произошел теракт, зал полностью уничтожен огнем.
«Премия «Жара Music Awards» переносится в связи с трагическими событиями. Новые дата и место проведения будут объявлены позже», — указано в сообщении организаторов.
Купленные билеты, указано в сообщении, будут действительны на новую дату. Возврат билетов осуществляется по месту их приобретения.
Организаторы премии выразили соболезнования в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле».
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