Организаторы перенесли церемонию вручения премии «Жара Music Awards»

Организаторы перенесли церемонию вручения премии «Жара Music Awards»

26.03.2024

Организаторы музыкальной премии «Жара Music Awards» объявили о переносе мероприятия.

Вручение премии планировалось провести в «Крокус Сити Холле». В концертном зале 22 марта произошел теракт, зал полностью уничтожен огнем.

«Премия «Жара Music Awards» переносится в связи с трагическими событиями. Новые дата и место проведения будут объявлены позже», — указано в сообщении организаторов.

Купленные билеты, указано в сообщении, будут действительны на новую дату. Возврат билетов осуществляется по месту их приобретения.

Организаторы премии выразили соболезнования в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле».


Фото: Pixabay.com