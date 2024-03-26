В Госдуму внесен проект закона, регулирующий доступ к книгам иноагентов

В Госдуму внесен законопроект, регулирующий доступ к книгам авторов-иноагентов.



Об этом в Telegram сообщила глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская.



«Отдельно обратили внимание на проблему, имеющуюся в библиотеках новых российских регионов. Нормы отсылочные, порядок доступа установит правительство. Всегда предпочитаю нормы прямого действия, однако в данном случае много разнообразных особенностей, связанных с функционированием конкретных библиотек», — указала Ямпольская.



Глава комитета отметила, что детали считает разумным прописать в подзаконных актах.



«Конечно же, будем работать над ними вместе с коллегами из исполнительной власти», — резюмировала она.









Фото: пресс-служба Кремля