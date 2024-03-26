Форум «Российский кинорынок» стартует в Москве

В Москве с 26 по 28 марта пройдет Международный кинорынок и форум (МКиФ) «Российский кинобизнес».



По сообщению организаторов, в 2024 году форум откроет календарь деловых мероприятий в новом концертном комплексе «Синема Парк Мосфильм». Участниками кинорынка станут представители киноиндустрии из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китая, Турции и Узбекистана. Впервые в кинорынке примет участие кинокомпания из Турции Kunay Film, масштабную экспозицию представит «Мосфильм».



В рамках деловой программы участники обсудят актуальные вопросы индустрии, в частности защиту контента от пиратства, продвижение и производство семейного контента, игровые медиафраншизы.



В рамках МКиФ пройдут показы картин российских кинопрокатных компаний, презентации фильмов.



Организаторы отметили, что основными задачами площадки является содействие развитию российской киноиндустрии, презентации национального и зарубежного кассового, событийного, независимого контента на русском языке, организация платформы для общения и деловых переговоров, презентаций фильмов, контента.