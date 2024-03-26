Умер бывший солист балета Большого театра Николай Дорохов

Артист балета Николай Дорохов умер на 67-м году жизни. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Большого театра.





Руководство и коллектив сообщили об уходе Николая Дорохова, выразив глубокое прискорбие. Артист был солистом балетной труппы Большого театра с 1976 по 1996 год, передает ТАСС





Отпевание Дорохова пройдет 27 марта в церкви Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на Миусском кладбище. Артист ушел из жизни 25 марта.





Церемония отпевания начнется в 12:00. Похоронят Николая Дорохова на Долгопрудненском Южном кладбище, уточнили в Большом театре.





Будущий заслуженный артист Узбекской ССР родился в Москве в 1958 году. Окончил Московское хореографическое училище. В 1991 году артист выпустился из ГИТИСа. С 1996-го Дорохов преподавал в Московской государственной академии хореографии классический и дуэтно-классический танец.









Фото: Pixabay.com