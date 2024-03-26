Лаборатория «Ленфильм-дебют» продлила прием заявок.



Подать заявку на участие в конкурсе теперь можно до 7 апреля 2024 года.



Стать участником лаборатории могут режиссеры-дебютанты старше 18 лет, еще не снявшие первый полнометражный фильм. Подать заявку режиссер может самостоятельно либо в паре со сценаристом.



В этом году заявка включает сценарий полнометражного дебютного фильма, синопсис, аннотацию фильма, творческие биографии авторов, режиссерскую экспликацию, мотивационное письмо, портфолио.



Победители конкурса пройдут обучение на «Ленфильме» в течение трех недель в июне, сентябре и декабре. Между очными сессиями кинематографисты будут работать с кураторами — действующими российскими режиссерами — индивидуально.



В конце лаборатории участники представят свои проекты на питчинге.









Фото: Pixabay.com