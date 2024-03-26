Представителей культурных династий наградили на церемонии в Эрмитаже

Вручение наград было приурочено ко Дню работника культуры. Церемония организована при участии Российского творческого союза работников культуры (РТСРК), Координационного совета творческих союзов Санкт-Петербурга.Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский на церемонии отметил, что собрание посвящено Году семьи, важности сохранения традиционных ценностей.«Наша задача в том, чтобы понять и объяснить себе и другим, что такое традиционные ценности и что такое семья. Мы живем в стране, где очень много народов, у которых много традиций, у которых разные понятия, что такое семья. Культура может защищать наши традиционные ценности. И все мы одна большая семья с великими российскими традициями», — приводит агентство слова Пиотровского.На церемонии наградами были отмечены оперный дуэт Виктора и Владимира Самсоновых, пианист Александр Кабулов, рок-музыканты Сергей Чиграков, Дмитрий Ришко. В число награжденных также вошли руководители коллективов, исполняющих народные песни, сотрудники музеев, представители других творческих профессий.