Представителей культурных династий наградили на церемонии в Эрмитаже

26.03.2024
В Государственном Эрмитаже прошла церемония награждения представителей известных культурных династий России, передает ТАСС.
Вручение наград было приурочено ко Дню работника культуры. Церемония организована при участии Российского творческого союза работников культуры (РТСРК), Координационного совета творческих союзов Санкт-Петербурга.
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский на церемонии отметил, что собрание посвящено Году семьи, важности сохранения традиционных ценностей.
«Наша задача в том, чтобы понять и объяснить себе и другим, что такое традиционные ценности и что такое семья. Мы живем в стране, где очень много народов, у которых много традиций, у которых разные понятия, что такое семья. Культура может защищать наши традиционные ценности. И все мы одна большая семья с великими российскими традициями», — приводит агентство слова Пиотровского.
На церемонии наградами были отмечены оперный дуэт Виктора и Владимира Самсоновых, пианист Александр Кабулов, рок-музыканты Сергей Чиграков, Дмитрий Ришко. В число награжденных также вошли руководители коллективов, исполняющих народные песни, сотрудники музеев, представители других творческих профессий.
Фото: Pixabay.com