Русский театр драмы и комедии в Калмыкии открыл камерную сцену

26.03.2024
Русский театр драмы и комедии Республики Калмыкия открыл камерную сцену, которая позволит знакомить детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, с классической детской драматургией и литературой, передает ТАСС.
По словам генерального директора театра, народного артиста Калмыкии Виктора Хаптаханова, открытие камерной сцены стало историческим событием для театра.
«Развитие театральной инфраструктуры благодаря господдержке позволит предлагать зрителю новые формы театрального творчества культурного и просветительского характера. Мы планируем поставить на этой сцене спектакли для детей и взрослых, проводить литературные гостиные и творческие вечера», — рассказал генеральный директор.
Отмечается, что появление сцены стало возможным благодаря победе заявки в региональной программе «Творческие люди» нацпроекта «Культура». В новом театральном сезоне там начнет работу творческая мастерская «Театр на столе», где будет создан интерактивный спектакль по мотивам русских и калмыцких сказок для детей с ограниченными возможностями здоровья.
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