20.02.2020

Экспозиция будет открыта с 28 февраля по 17 мая.

Один из самых влиятельных фотографов второй половины ХХ века, французский художник, новатор и революционер fashion-фотографии будет представлен более чем пятьюдесятью наиболее узнаваемыми работами разных лет — с 1950-х по 1980-е годы.

Бурден известен своими яркими цветными кадрами с необычными, сюрреалистическими, зачастую шокирующими композициями и парадоксальными сюжетами. Десятилетиями он удивлял читателей глянцевых журналов провокационными образами, изменяя их представления о фотографии моды.

Бурден был одним из первых авторов коммерческой фотографии, отказавшихся от прямой презентации в пользу художественного образа. Он черпал вдохновение в литературе, кино и истории искусства, вдохновляясь работами сюрреалиста Рене Магритта, фотографиями Эдварда Уэстона, киноработами Луиса Бунюэля и Альфреда Хичкока.

Ги Бурден снимал для Chanel, Chloé, Issey Miyake, Emanuel Ungaro, Gianni Versace, Pentax, Bloomingdale's и многих других брендов.