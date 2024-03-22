В «Крокус Сити Холле» неизвестные устроили стрельбу во время концерта группы «Пикник»

Стрельба произошла в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Об этом журналистам сообщили оперативные службы.





Неизвестные открыли огонь в КЗ «Крокус Сити Холл» во время концерта группы «Пикник». По данным ТАСС, злоумышленники могли стрелять из автомата. Позднее произошло возгорание здания и взрыв. Огонь почти полностью охватил кровлю «Крокус Сити Холла». Внутри оставались люди. Ведется эвакуация. По словам очевидцев, есть погибшие и пострадавшие. Музыканты в ходе стрельбы не пострадали, передает агентство.





Московские СОБР и ОМОН с пожарными прибыли на место происшествия. Губернатор области Андрей Воробьев также выехал на место инцидента.





Мэр Москвы Сергей Собянин решил отменить массовые мероприятия в выходные. В МИД России назвали случившееся в «Крокус Сити Холле» кровавым терактом.









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