Все развлекательные мероприятия в Санкт-Петербурге отменены

В связи с решением губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова по итогам проведения заседания Оперативного штаба, в знак солидарности с пострадавшими и скорби по погибшим в теракте в Подмосковье, переносится проведение увеселительных мероприятий, запланированных на 23 и 24 марта, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский в своем Телеграм-канале.





«Переносятся на другие даты праздничные события, спектакли в театрах и на иных площадках, а также культурно-массовые мероприятия в общественных местах, развлекательные события, шоу, концерты, выступления артистов популярной и классической музыки», — написал Пиотровский.





Информация о датах переноса мероприятий и порядке возврата билетов будет оперативно публиковаться на информационных ресурсах организаторов.









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