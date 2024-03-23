На выставке-форуме «Россия» отменили все мероприятия

Культурно-развлекательные мероприятия на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве отменены в эти выходные, сообщается на сайте выставки.
«Уважаемые гости, 23-24 марта культурно-развлекательные мероприятия на выставке «Россия» отменяются. Выставка «Россия» соболезнует семьям погибших в террористическом акте в «Крокус Сити Холле». Сочувствуем близким погибших. Желаем пострадавшим скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении.
Международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представили все 89 российских регионов.
Фото: скриншот YouТube