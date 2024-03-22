В Москве и Петербурге отменяют массовые мероприятия после теракта в «Крокус Сити Холле»

Массовые и культурные мероприятия в Москве и Санкт-Петербурге постепенно отменяются. Одним из таких учреждений стала Третьяковская галерея.





Мэр Москвы Сергей Собянин решил отменить все массовые мероприятия в столице 23 и 24 марта. Глава города в Telegram-канале попросил отнестись с пониманием к ситуации.





Третьяковская галерея объявила о закрытии всех музеев 23 и 24 марта. В пресс-службе учреждения уточнили, что посетители могут сдать билеты или воспользоваться ими в течение 14 дней.





В Петербурге учреждения культуры также отменяют различные мероприятия. Так, пространство «Севкабель Порт» закрывается вместе с территорией до 25 марта.





Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Белый дом никому не имеет права давать индульгенцию. Так дипломат прокомментировала слова США о непричастности Киева к теракту.





В пятницу, 22 марта, в ходе концерта группы «Пикник» в КЗ «Крокус Сити Холл» ворвались злоумышленники и открыли огонь по находившимся в помещении людям. Позднее здание загорелось. На место прибыли спецслужбы. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 40 человек погибли во время теракта, более 100 пострадали.









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