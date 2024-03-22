Писатель Николай Ободников завоевал премию «Электронная буква» за триллер «Сирены Амая»

Писатель Николай Ободников завоевал премию «Электронная буква» за триллер «Сирены Амая»

22.03.2024

Писатель Николай Ободников завоевал премию «Электронная буква». Награду ему принес мистический триллер «Сирены Амая».

«Голосом года» стал чтец Григорий Метелица, передает ТАСС. Церемония вручения наград шестого сезона литературной премии в области электронных и аудиокниг состоялась 22 марта.

В шорт-лист «Электронной буквы» вошли десять авторов и столько же чтецов. Лауреатов премии определило специальное жюри. Судьями стали: народный артист РФ Юрий Стоянов, писатель Александр Цыпкин, заслуженный артист РФ Сергей Чонишвили, филолог и культуролог Николай Жаринов и другие.

Николай Ободников победил в номинации «Книга года» с мистическим триллером «Сирены Амая». Произведение рассказывает о жестоком преступлении с ритуальным подтекстом. 

Григорий Метелица победил в номинации «Голос года». Чтец записал для «Литрес» несколько десятков книг, озвучивал рекламные ролики, трейлеры к фильмам, а также пробовал себя в дубляже сериалов. Метелица дважды проходил в финал премии «Электронная буква».


Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва