Минкультуры РФ сообщило об отмене массовых и развлекательных мероприятий из-за теракта в «Крокус Сити Холле»

23.03.2024
Массовые и развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях культуры на ближайшие дни отменяются, сообщает Телеграм-канал Министерства культуры РФ.
«Ужасная, непостижимая трагедия в «Крокус Сити Холле». Родным и близким погибших — соболезнования. Скорбим вместе с вами. Скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении.
Об отмене спектаклей и концертов в выходные, 23 и 24 марта, сообщили Большой театр России, Театр Табакова, «Современник», МХТ Чехова, Театр Сатиры, Малый театр, Театр имени Вахтангова, БДТ им. Товстоногова, Российский национальный музей музыки и многие другие.
Кроме того, власти нескольких российских регионов отменили массовые мероприятия.
Фото: Pixabay.com