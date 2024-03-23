В Югре отменили церемонию открытия кинофестиваля «Дух огня»

Торжественное открытие и мероприятия культурной программы международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске Ханты-Мансийского автономного округа — Югры отменены после трагедии в «Крокус Сити Холле», сообщили в пресс-службе правительства региона.





Остальная программа мероприятия пройдет с ограничением по количеству участников.





«Губернатор Югры Наталья Комарова провела оперативное заседание антитеррористической комиссии региона с участием всех правоохранительных органов, членов правительства автономного округа, глав муниципальных образований. Среди основных решений, принятых на заседании: отменена церемония открытия международного фестиваля кинодебютов «Дух огня» и мероприятия культурной программы кинофестиваля. Конкурсные показы фильмов для членов жюри кинофестиваля, образовательная и деловая программы проводятся с соблюдением усиленных мер безопасности с ограничением по количеству участников», — говорится в сообщении.





В регионе также отменены все развлекательные мероприятия, усилены меры антитеррористической защиты объектов, система здравоохранения и экстренные службы приведены в режим повышенной готовности, а обучение студентов вузов 23 и 24 марта переведено в дистанционный формат.





Тема кинофестиваля в 2024 году — «Особый язык национальной кинематографии». На фестивальные конкурсы поступило 247 заявок из 24 стран, из них 42 полнометражных фильма.









Фото: АГН «Москва»