Валерия Гергиева наградили знаком отличия «За вклад в развитие Ленинградской области»

Гендиректор Большого театра России, худрук — директор Мариинского театра Валерий Гергиев удостоился знака отличия «За вклад в развитие Ленинградской области». Об этом сообщила пресс-служба Мариинского театра.





Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко вручил Гергиеву награду на сцене Дворца культуры имени Николая Римского-Корсакова в Тихвине. Церемония состоялась в преддверии открытия масштабного фестиваля «Гений места». Мероприятие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.





«Весь мир, по крайней мере весь музыкальный мир, и совершенно точно вся Россия в долгу перед Тихвином, где родился великий музыкант Николай Андреевич Римский-Корсаков. Лучшие силы и Большого, и Мариинского считают честью выступить здесь, перед вами, и посвятить такие приезды и такие выступления памяти великого вашего земляка», — произнес Валерий Гергиев со сцены.





Дирижер также отметил: сделать что-то для Тихвина является той малой частью обязанности, поскольку Римский-Корсаков так обогатил музыкально-театральную историю.





После награждения солисты оперы Мариинского и Большого театров, хора Мариинского театра и объединенного оркестра двух сцен под управлением Валерия Гергиева исполнили оперу «Царская невеста».









Фото: Пресс-служба Мариинского театра