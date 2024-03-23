МХТ имени А. П. Чехова перенес церемонию вручения Премии Художественного театра

23.03.2024

МХТ имени А. П. Чехова перенес церемонию вручения Премии Художественного театра
МХТ имени А.П. Чехова перенес церемонию вручения Премии Художественного театра, запланированную на 27 марта, в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле», сообщает Телеграм-канал театра.

«Церемония вручения Премии Художественного театра, запланированная на 27 марта 2024 года, будет перенесена в связи с трагическими событиями в «Крокус Сити Холле». О новой дате будет объявлено дополнительно», — говорится в сообщении.

Премия направлена на поддержку молодых деятелей искусства до 35 лет включительно.

Кроме того, отменены показы спектаклей 23 и 24 марта. 

«Мы выражаем соболезнования родным и близким погибших», — отмечается в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале сообщил, что все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия в Москве в эти выходные отменены. 


Фото: АГН «Москва»