23.03.2024
МХТ имени А.П. Чехова перенес церемонию вручения Премии Художественного театра, запланированную на 27 марта, в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле», сообщает Телеграм-канал театра.
«Церемония вручения Премии Художественного театра, запланированная на 27 марта 2024 года, будет перенесена в связи с трагическими событиями в «Крокус Сити Холле». О новой дате будет объявлено дополнительно», — говорится в сообщении.
Премия направлена на поддержку молодых деятелей искусства до 35 лет включительно.
Кроме того, отменены показы спектаклей 23 и 24 марта.
«Мы выражаем соболезнования родным и близким погибших», — отмечается в сообщении.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале сообщил, что все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия в Москве в эти выходные отменены.
Фото: АГН «Москва»