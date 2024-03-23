«Москино» приостанавливает работу 23 и 24 марта

Сеть кинотеатров «Москино» приостановит работу на этих выходных из-за отмены массовых мероприятий в Москве, сообщает сайт сети.





«Уважаемые зрители! Информируем вас о приостановке деятельности сети кинотеатров «Москино» на период с 23 по 24 марта 2024 года в связи с отменой массовых мероприятий на территории города Москвы. Все средства за купленные билеты на сеансы и мероприятия будут возмещены в полном объеме», — говорится в сообщении.





Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале сообщил, что все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия в Москве в эти выходные отменены.









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