В Ростове откроется выставка работ Исаковых «Преемственность поколений»

Выставка «Преемственность поколений» произведений донских художников Сергея Михайловича и Сергея Сергеевича Исаковых откроется в Ростовском областном музее изобразительных искусств. Об этом сообщила пресс-служба РОМИИ.





В музее уточнили, что выставка откроется 29 марта и продлится до 12 мая. В экспозицию войдут скульптурные, живописные и графические произведения.





Сергей Михайлович Исаков является заслуженным художником России, академиком Российской академии художеств, действительным членом Императорского Православного Палестинского общества. Живет и работает в Батайске.





Сергей Михайлович Исаков родился в Калининграде в 1954 году. Изучал живопись и скульптуру. Сегодня его творчество известно как в Ростовской области, так и за ее пределами. В РОМИИ отметили, что в основе работ мастера лежат патриотическая и православная темы. Художник также является автором более 100 памятников, которые установлены в России, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Германии, Испании, Греции, Аргентине и на Святой Земле.









Фото: Пресс-служба ГБУК РО «Ростовский областной музей изобразительных искусств»