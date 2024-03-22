Опубликован первый ролик к фильму «Битлджус 2» с Майклом Китоном

Вышел первый официальный ролик к фильму «Битлджус 2» с Майклом Китоном. Трейлер представила студия Warner Bros. Pictures.
Режиссер Тим Бертон в сиквеле культовой картины 1988 года вернет зрителей в знакомые локации городка Винтер-Ривер, штат Коннектикут. В фильме снялись Дженна Ортега, Моника Беллуччи, Уиллем Дефо, Вайнона Райдер, Берн Горман, Кэтрин О’Хара и другие.
По сюжету три поколения семьи Дитц возвращаются в родной Винтер-Ривер после неожиданной трагедии. Жизнь Лидии переворачивается, когда ее дочь-подросток Астрид находит на чердаке модель города и случайно открывает портал в загробный мир.
Мировая премьера фильма планируется 5 сентября 2024 года. Дата выхода «Битлджуса 2» в России пока не известна.
Фото: YouTube