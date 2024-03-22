Волковский театр привезет в Москву три спектакля из Ярославля

22.03.2024
Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова в мае приедет с гастролями в Москву. Труппа представит три спектакля в Малом театре.
В пресс-службе Волковского театра уточнили, что гастроли пройдут с 16 по 19 мая. Коллектив покажет московским зрителям «одни из лучших спектаклей» репертуара.
16 и 17 мая зрители Малого театра увидят музыкальную постановку «Ледяное сердце» по пьесе Александра Островского «Снегурочка». На следующий день Волковский театр представит спектакль «Так и будет» по одноименной пьесе Константина Симонова. 19 мая труппа покажет спектакль по мотивам знаменитого романа Ивана Гончарова «Обломов». Автором постановки выступает режиссер из Санкт-Петербурга Анджей Бубень.
Напомним, Театр драмы имени Волкова в Ярославле является первым русским профессиональным театром. Основан он в 1750 году. Название театра появилось в честь его основателя – купеческого сына Федора Волкова, режиссера, актера, художника и предпринимателя.
Фото: Pixabay.com