20.02.2020

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов пригласил белорусов посетить родину писателя в деревне Верколе.

Выставка «Созидающее слово художника» к вековому юбилею советского писателя открылась в Центральном доме офицеров в Минске, сообщила пресс-служба правительства Архангельской области.

«Через его творчество вы имеете возможность познать душу Севера - сурового свободолюбивого края. И мы будем искренне рады видеть дорогих гостей из Белоруссии на торжествах, посвященных юбилею писателя, в деревне Верколе на Пинежье», – цитирует пресс-служба слова губернатора Архангельской области Игоря Орлова с церемонии открытия.

Посетители Центрального дома офицеров смогут узнать о писателе и его творчестве, прочесть цитаты из его произведений и публичных выступлений, увидеть фотографии его родного села Верколы. В этом году выставки в память об Абрамове откроются и в других представительствах Россотрудничества на территории иностранных государств.