20.02.2020

Сейчас в Лондоне находится почти половина шедевров античного храма.

Древние изваяния были вывезены из Афин в ХIХ веке бывшим британским послом в Константинополе лордом Элгином. Теперь греческие власти думают, что скульптуры вернутся из Лондона в новый Музей Акрополя.

Расчеты Афин основаны на том, что в проект торгового соглашения между Соединенным Королевством и ЕС включен пункт о возвращении или компенсации незаконно изъятых культурных объектов. Об этом пишет сообщила газета The Times.

Инициатором предложения о возвращении скульптур выступила Греция. Ее поддержали Кипр и Италия, обеспокоенные современной торговлей украденными артефактами, особенно античными.

Британский музей приветствовал любые обязательства по «борьбе с незаконной торговлей древними ценностями по всему миру». В его сообщении говорится, что Британия сотрудничает с правоохранительными органами, чтобы обнаружить и помочь вернуть объекты, которые попадают на территорию страны незаконно.