19.02.2020

Аудиозаписи концертов были сделаны в период с 1969 по 1972 год.

Собрание всех струнных квартетов Людвига ван Бетховена в исполнении Квартета имени Бетховена вышло к 250-летию со дня рождения композитора, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Запись является знаковой в истории советской камерной музыки, отметили в пресс-службе. В период с 1969 по 1972 год в состав Квартета входили Дмитрий Цыганов (первая скрипка), Николай Забавников (вторая скрипка), Федор Дружинин (альт), Сергей Ширинский (виолончель).

Квартет имени Бетховена существовал с 1923 по 1990 год. В истории музыкально-исполнительского искусства советского времени этому ансамблю было отведено особое место.

В 1925 году молодые музыканты исполнили квартет Бетховена, соч. 131, а после успешных гастролей в Германии решились на запись полного цикла из 17 квартетов. В 1925 и 1927 годах квартет победил на Первом и Втором Всесоюзных квартетных конкурсах.