19.02.2020

Форум будет работать с 25 по 27 февраля.

Цель мероприятия, как сообщают организаторы, — раскрытие перспективы культурного развития региона в плане реализации национального проекта «Культура». На мероприятии выступят 70 российских и международных экспертов в сфере культуры и искусства.

В рамках форума будут рассмотрены темы цифровизации услуг и формирования информационного пространства, обеспечения качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры, создания условий для развития творческого потенциала населения.

Деловая программа форума включает пленарное заседание, секционные заседания, панельные дискуссии, воркшопы, дискуссионные клубы, презентации, круглые столы и семинары. Участники события обсудят широкий круг актуальных вопросов, в том числе темы образования и науки в сфере культуры и искусства, модернизации библиотек, развитие креативных индустрий и многое другое.