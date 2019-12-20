20.12.2019

Дмитрий ДРОБНИЦКИЙ, политолог

Официальный логотип и интернет-сайт празднования 75-летнего юбилея Великой Победы вызвали резкую критику в обществе. Цифра «75» выполнена в виде красных стрелок, напоминающих те, что хорошо известны каждому образованному нашему человеку. Это направления наступательных операций РККА. Для пущей убедительности дизайнеры разместили на сайте коллажи с использованием военных карт (с теми самыми стрелками). Казалось бы, отличная идея! Вот только стрелки были повернуты не туда. С запада на восток. Как будто это изображение наших отступлений. Или, хуже того, атак вермахта.

Попытки защитить проект — ​мол, в операциях на окружение (например, под Сталинградом) наши войска двигались и с востока на запад — ​никого не убедили. И тогда на сайте направление стрелок было изменено. Но только на иллюстрациях. Лого оставлено без корректировок. Не знаю, удовлетворит ли такое половинчатое решение разгневанных россиян или нет.

Общее негодование, на мой взгляд, лучше всего выразил депутат Госдумы Евгений Примаков, который предположил, что креативщики и дизайнеры действовали по «западным методичкам», посвященным «positive thinking». В них для создания у потребителя позитивного впечатления рекомендуется изображать любое движение слева направо и снизу вверх. Парламентарий назвал разработчиков логотипа «хипстотой» и «вредителями».

Не стану размышлять над дилеммой, с чем мы в данном случае имеем дело — ​глупостью или предательством. Проблема, на мой взгляд, куда глубже, чем безграмотность фирмы-разработчика и неосмотрительность заказчика. 9 Мая — ​одна из немногих памятных дат, которые по-настоящему объединяют наш народ. Это действительно «праздник со слезами на глазах», предмет национальной гордости и поминовения погибших. День торжества исторической памяти, с которой нужно обращаться исключительно бережно.

Несколько лет назад в либеральной тусовке появились призывы праздновать не 9-е, а 8 мая «вместе со всем цивилизованным миром». Это была откровенная попытка лишить наших людей одной из главных ее отличительных цивилизационных черт — ​принадлежности к народу-победителю. И хотя разница в одни сутки между официальными празднованиями в 1945-м союзников и СССР возникла по чистой случайности, по прошествии десятилетий она стала важным символом. Сторонников «отмечать по-европейски» (а то и вовсе лишь «скорбеть») довольно быстро оттеснили с медийного поля. Гаденький вопрос: «Что празднуем?» и инсинуации о «победобесии» также сделались маргинальными явлениями. И слава Богу!

Резкая реакция на «стрелки не туда» связана именно с тем, что былых попыток обесценить наш священный праздник никто не забыл. И это хорошая часть истории о «креативно-позитивном» дизайне. Значит, люди помнят. Понимают, куда на самом деле должны быть направлены красные стрелки. А это значит, что, несмотря на все недостатки образования и исторической пропаганды (нисколько не боюсь этого слова в данном контексте), у людей стоит перед глазами карта наших побед. Движение, что бы ни диктовали модные методички, шло с востока на запад, справа налево. Мы знаем, откуда пришел враг и куда его ценой невероятных жертв погнали наши деды и прадеды.

Значительную роль в этом сыграли и общероссийская акция «Бессмертный полк», и сайт «Память народа», и линейка фильмов о Великой Отечественной (хотя они очень часто подвергаются критике, иной раз заслуженной). Да и работа историков-энтузиастов, которые заново открыли для нас летопись войны с опорой на рассекреченные документы противоборствующих армий. Появилась возможность не только узнать подлинную историю народного подвига, но и крепко задуматься о его значении. Главное — ​нас больше нельзя заставить стыдиться Победы, как бы того кому-нибудь ни хотелось.

Конечно, все еще вызывает тревогу осведомленность, а точнее неосведомленность, молодых людей. Ведь «хипстота» все же неверно нарисовала стрелки. И у тех, кто принимал работу, внутри ничего, судя по всему, не шевельнулось. Это ужасно. Особенно учитывая, что именно эти люди (как дизайнеры, так и заказчики) были выбраны для создания главного интернет-ресурса празднования 75-летия Победы.

И здесь мы подходим к вопросу о том, а как вообще такие проекты осуществляются и почему механизмы принятия решений дают ощутимые сбои. Проблема носит общий характер. Вспомним хотя бы злоключения с космодромом Восточный. Или ракету «Протон», упавшую на старте из-за неверного подключения датчика. Тогда телекомментатор сказал фразу, которая вошла в историю: «Что-то пошло не так»…

Вот и тут стрелки «пошли» не туда. Руководство космической отраслью жалуется на дефицит квалифицированных кадров. И это правда — ​многие годы не уделялось должного внимания подготовке столь необходимых государству специалистов. Что ж, и в случае с сайтом Победы проблема именно в нехватке подготовленных людей. Потому что мы десятилетиями, как черт от ладана, шарахались от слова «идеология». А ведь природа не терпит пустоты. И теперь на вопрос «Как правильно?» отвечает импортная методичка. Или прочая ересь. Это все равно, как если бы сборщик ракеты держал в уме не технологическую карту, а голливудский мультик, герои которого отправляются в космос.

Историческая память и наша национальная правда — ​гораздо более важный стратегический объект, чем любой космодром. Радует то, что в случае со стрелками сработал народный контроль.





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