В Музее Московского метрополитена открылась выставка Германа Черемушкина

В Музее Московского метрополитена открылась выставка «Московское метро и растущий мегаполис» художника и графика, народного художника России Германа Черемушкина.
На выставке представлено более 15 работ, посвященных московскому метро, созданных Германом Черемушкиным в 1960-1980-х годах.
Спускающаяся по эскалатору молчаливая толпа и модно одетые девушки, новые и старые станции, толпа, текущая ручьем из переходов, — все это работы, отражающие стиль и дух метро разных лет.
90-летний художник, ученик знаменитого советского художника Александра Дейнеки признается, что много взял от мастера, который учил его «замечать время».