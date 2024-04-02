Участниками Недели детской книги стали 14 тысяч библиотек

Российская государственная детская библиотека подвела итоги Недели детской книги — ежегодной всероссийской акции, направленной на популяризацию литературы для детей.



Мероприятия Недели детской книги прошли во всех российских регионах. Участниками стали 14 тысяч библиотек и других учреждений культуры.



На площадке РГДБ прошло порядка 50 мероприятий, которые посетили около 10 тысяч человек. В библиотеке прошли встречи с писателями, художниками, презентации книжных новинок, литературные занятия, кинопоказы, спектакли и мастер-классы.









Фото: пресс-служба Минкультуры России