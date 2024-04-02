Начались съемки второго сезона сериала «Мастодонт»

Стартовали съемки второго сезона сериала «Мастодонт».



Первый сезон проекта вышел в 2023 году. Центральный персонаж проекта — чиновник Виктор Молодцов (Федор Добронравов).



В новом сезоне чиновник с цифровой службы уходит в бизнес и пытается вызволить из тюрьмы свою бывшую любовь, которая руководила этим бизнесом до него.



Авторами сценария нового сезона выступили Александр Виниченко, Андрей Скальницкий и Алексей Сейд. Режиссер — Станислав Довжик.



В сериале сыграли Федор Добронравов, Елена Яковлева, Дмитрий Харатьян, Александр Самойленко, Ольга Медынич, Марк Богатырев, Джемал Тетруашвили, Алексей Золотовицкий и другие.









Фото: кадр из сериала "Мастодонт"