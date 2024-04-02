На фестивале БРИКС в Москве представят 8 фильмов из разных стран

02.04.2024
Восемь полнометражных фильмов из России, Китая, Египта, Индии, Ирана, ЮАР, Саудовской Аравии и Бразилии войдут в программу фестиваля БРИКС, который пройдет в рамках 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).
Об этом рассказал глава отборочной комиссии фестиваля Иван Кудрявцев, передает
ТАСС.
«В прошлом году у нас в кинолектории был интересный разговор о том, как кино стран остального мира превращается в кино стран основного мира. <...> Страны БРИКС все больше похожи на страны основного мира, которые будут делать погоду уже глобально. И поэтому взгляд на кинематографию стран БРИКС очень важен, нужно смотреть, что они привозят, что они показывают, чем дышат», — приводит агентство слова Кудрявцева.
Оценивать фильмы, представленные на фестивале, будут кинематографисты из ОАЭ, Эфиопии, Китая, ЮАР. Возглавит судейскую команду российский режиссер и продюсер Алексей Пименов.
Фото: Pixabay.com