Фильм «Майор Гром: игра» закроет ММКФ-2024

Фильм «Майор Гром: игра» закроет ММКФ-2024

02.04.2024

Фильмом закрытия 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) станет картина «Майор Гром: игра» от «Плюс Студии».

Продолжение экранизации комиксов издательства Bubble о майоре Игоре Громе покажут 26 апреля.

В российский прокат фильм выйдет 23 мая. Во вторник создатели выпустили трейлер предстоящей картины.

Режиссером продолжения экранизации комиксов стал Олег Трофим. В число продюсеров вошли Артем Габрелянов, Михаил Китаев, Ольга Филипук.

Московский международный кинофестиваль в этом году пройдет с 19 по 26 апреля.


Фото: Pixabay.com