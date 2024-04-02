Фильм «Майор Гром: игра» закроет ММКФ-2024

Фильмом закрытия 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) станет картина «Майор Гром: игра» от «Плюс Студии».
Продолжение экранизации комиксов издательства Bubble о майоре Игоре Громе покажут 26 апреля.
В российский прокат фильм выйдет 23 мая. Во вторник создатели выпустили трейлер предстоящей картины.
Режиссером продолжения экранизации комиксов стал Олег Трофим. В число продюсеров вошли Артем Габрелянов, Михаил Китаев, Ольга Филипук.
Московский международный кинофестиваль в этом году пройдет с 19 по 26 апреля.
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