В Третьяковской галерее откроется выставка современного китайского художника Хань Юйчэня

02.04.2024
В Государственной Третьяковской галерее откроется выставка в рамках перекрестных Годов культуры России и Китая.
Галерея представит выставку современного мастера масляной живописи, фотографа и каллиграфа Хань Юйчэня.
«Произведения Хань Юйчэня посвящены прежде всего изображению человека. Зная вековые устои и наблюдая быстро меняющуюся жизнь обитателей Тибетского нагорья, он стремится отразить в своих произведениях это удивительное сочетание вневременности и повседневности реального быта», — говорится в анонсе выставки.
Выставка откроется 9 апреля и будет работать до 19 мая 2024 года. В экспозицию войдут более 40 произведений масляной живописи художника.
В пресс-службе сообщили, что одно из произведений художника будет передано в дар Третьяковской галерее.
Фото: пресс-служба Третьяковской галереи