В Третьяковской галерее откроется выставка современного китайского художника Хань Юйчэня

Фото: пресс-служба Третьяковской галереи

Галерея представит выставку современного мастера масляной живописи, фотографа и каллиграфа Хань Юйчэня.«Произведения Хань Юйчэня посвящены прежде всего изображению человека. Зная вековые устои и наблюдая быстро меняющуюся жизнь обитателей Тибетского нагорья, он стремится отразить в своих произведениях это удивительное сочетание вневременности и повседневности реального быта», — говорится в анонсе выставки.Выставка откроется 9 апреля и будет работать до 19 мая 2024 года. В экспозицию войдут более 40 произведений масляной живописи художника.В пресс-службе сообщили, что одно из произведений художника будет передано в дар Третьяковской галерее.